ЗСУ 9 листопада звільнили 12 населених пунктів в Херсонській області, — Генштаб

Збройні сили України ведуть активний контрнаступ на півдні України, а саме в Херсонській області. За минулу добу, 9 листопада, українські захисники взяли під контроль 12 населених пунктів в регіоні. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Так, за підтвердженою інформацією українські захисники звільнили П’ятихатки, Дудчани, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.

"Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом", — пояснюють в Генштабі.

Відступаючи, росіяни продовжують займатися мародерством та терором мирного населення. На окупованій території Херсонської області загарбники примусово висиляють людей.

"У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення", — розповіли військові.

В цей же час на Слобожанському, Куп’янському, Південнобузькому, Бахмутському, Лиманському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує завдавати ударів на прилеглим до лінії фронту селам та містам. ЗС РФ також продовжують застосовувати ракети великої дальності для нанесення ударів по містах, що віддалені від лінії зіткнення.

В свою чергу за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

Крім того, українська авіація протягом 10 листопада завдала по ворогу 10 ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Сили оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та 2 інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Загалом саме в Херсонській області з 1 жовтня по 9 листопада українські військові просунулися вглиб оборони ворога на 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

Нещодавно ЗСУ взяли під контроль Снігурівку, де так само, як у інших деокупованих населених пунктах, тривають стабілізаційні заходи. Зазначмо, що це сама та Снігурівка Миколаївської області, де українці в кінці вересня вийшли на мітинг проти російського "референдуму".