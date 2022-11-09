Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою – ОП

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ поки не бачить ознак того, що окупанти залишають Херсон. У місті залишається значна частина російського угрупування.

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"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", – зазначив він.

Подоляк наголосив, що Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви.

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, російські ЗМІ з посиланням на міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу повідомили про відступ окупаційних військ з Херсона на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що окупанти підривають абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини, таким чином вони прагнуть забезпечити собі відхід і пробують пригальмувати наступ ЗСУ.

Інститут вивчення війни також стверджує, що російські окупанти зараз створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для чого хочуть атакувати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому українську сторону.