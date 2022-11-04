Росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" біля Херсона – міністр оборони

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що потенційно російські окупанти готові до відступу у районі Херсона на лівий берег Дніпра.

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Про це міністр повідомив на брифінгу.

Він наголосив, що окупанти мають звичку робити "акти доброї волі". Так, "акт доброї волі" був, коли вони звільнили територію Київської області, потім Сумської та Чернігівської областей, пізніше був острів Зміїний.

"Звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра у Херсонській області, якраз в районі міста Херсон, але для цього їм все одно знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил", - зазначив він.

Міністр зазначив, що чутки про відступ окупантів з Херсону можуть бути елементом інформаційно-психологічної спеціальної операції, а Україна довіряє лише даним розвідки.

Він також додав, що погода теж впливає на хід війни: коли йдуть дощі, вести бої важче.

"Я оптимістично дивлюся не тільки на Херсонську операцію, я взагалі вірю, абсолютно свідомо й обізнано, в те, що ми з вами завершимо цю війну шляхом деокупації повної всіх земель українських, які тимчасово окуповані з 2014 року, шляхом виходу на міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік", - сказав Резніков.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, з будівлі Херсонської облдержадміністрації зник російський прапор. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що знявши та прибравши військових з частини блокпостів, окупанти створюють ілюзію того, що вони покидають місто.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що вважає розмови про те, що російській війська залишають Херсон, російською ж інформаційною атакою, в той час як насправді вони не готові лишати місто.

Перед цим керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді готуються там до оборони.