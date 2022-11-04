Россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" возле Херсона – министр обороны

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что потенциально российские оккупанты готовы к отступлению в районе Херсона на левый берег Днепра.

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Об этом министр сообщил на брифинге.

Он подчеркнул, что оккупанты имеют привычку делать "акты доброй воли". Так, "акт доброй воли" был, когда они освободили территорию Киевской области, затем Сумской и Черниговской областей, позже был остров Змеиный.

"Конечно, я думаю, что потенциально они готовы к очередному "акту доброй воли" по левому берегу Днепра в Херсонской области, как раз в районе города Херсон, но для этого им все равно понадобится потерять определенный свой потенциал благодаря ответным действиям наших Вооруженных сил", – отметил он.

Министр отметил, что слухи об отступлении оккупантов из Херсона могут быть элементом информационно-психологической специальной операции, а Украина доверяет только данным разведки.

Он также добавил, что погода тоже влияет на ход войны: когда идут дожди, вести бои труднее.

"Я оптимистично смотрю не только на Херсонскую операцию, я вообще верю, абсолютно сознательно и осведомлено, что мы с вами завершим эту войну путем деоккупации полностью всех земель украинских, которые временно оккупированы с 2014 года, путем выхода на международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год", - сказал Резников.

Напомним, в четверг, 3 ноября, из здания Херсонской облгосадминистрации исчез российский флаг. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что сняв и убрав военных с части блокпостов, оккупанты создают иллюзию того, что они покидают город.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что считает разговоры о том, что российские войска покидают Херсон, российской же информационной атакой, в то время как на самом деле они не готовы покидать город.

Перед этим руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов также заявлял, что оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле готовятся там к обороне.