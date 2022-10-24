Оккупанты готовятся обороняться в Херсоне, а не выходить из него, – разведка

Оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне во временно оккупированном областном центре.

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Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Пока нельзя сказать, что "прямо сейчас они из Херсона убегают. Нет, такого нет", – констатировал Буданов.

По его словам, Сергей Суровикин, командующий южной группировкой российских войск в войне против Украины, может и готовит почву для сглаживания реакции российского общества на случай сдачи или потери Херсона.

"Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть определенные факты. Например, выводят "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, которые россияне туда завели. Причем как выводят – вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят – именно переводят – всех неходящих, тяжело раненых вывозят, пытаются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту безумную информационную кампанию, что "мы заботимся о людях" и тому подобное", - отметил глава ГУР МО.

Он подчеркнул, что оккупанты создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне.

"Россияне понимают, что, если ВСУ возьмут контроль хотя бы над Каховской дамбой, которая сейчас является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, то "им надо будет принимать очень быстро решения" или очень-очень быстро покидать город и выходить. Иначе российские военные могут оказаться в подобной ситуации той, в которой весной оказались украинские подразделения в Мариуполе", - заявил Буданов.

Он подчеркнул, что понимая это все, оккупанты готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти.

"Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне", – считает Буданов.

Напомним, британская разведка предполагает, что российские власти серьезно рассматривают возможность отвода своих сил с Херсонщины, но из-за разрушенных мостов это будет непросто.

Как известно, 23 октября оккупанты начали демонтировать телекоммуникационное оборудование в оккупированном Херсоне.