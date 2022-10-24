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Окупанти готуються оборонятися в Херсоні, а не виходити з нього, – розвідка
Окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в тимчасово окупованому обласному центрі.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді".
"Наразі не можна сказати, що "прямо зараз вони з Херсона тікають. Ні, такого нема", – констатував Буданов.
За його словами, Сергій Суровікін, який командує південним угрупованням російських військ у війні проти України, може, й готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства на випадок здачі чи втрати Херсону.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" і тому подібне", - зазначив голова ГУР МО.
Він наголосив, що окупанти створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони.
"Росіяни розуміють, що, якщо ЗСУ візьмуть контроль хоча б над Каховською дамбою, яка зараз є єдиною транспортною артерією, що повноцінно функціонує, то "їм треба буде приймати дуже швидко рішення" або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити. Інакше російській військові можуть опинитися в подібній ситуації до тієї, в якій навесні опинилися українські підрозділи в Маріуполі", - заявив Буданов.
Він підкреслив, що розуміючи це все, окупанти готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти.
"Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони", - вважає Буданов.
Нагадаємо, британська розвідка припускає, що російська влада серйозно розглядає можливість відведення своїх сил з Херсонщини, але через зруйновані мости це буде непросто.
Як відомо, 23 жовтня окупанти почали демонтувати телекомунікаційне обладнання в окупованому Херсоні.