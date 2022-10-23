В Херсоні окупанти демонтують телекомунікаційне обладнання, щоб залишити місто без зв’язку

Окупанти демонтують телекомунікаційне обладнання в окупованому Херсоні, щоб ізолювати місто і перекрити херсонському підпіллю можливість ділитися інформацією з українськими військовими.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема російський інтернет-провайдер "Міранда" демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон, аби не дозволити партизанам передавати інформацію ЗСУ під час контрнаступальних дій.

"Центр національного спротиву" закликає херсонців виїхати на підконтрольну Києву територію.

Крім того, за даними центру, окупанти готують провокації в Херсоні для звинувачень Збройних сил України у воєнних злочинах.

Нагадаємо, британська розвідка припускає, що російська влада серйозно розглядає можливість відведення своїх сил з Херсонщини, але через зруйновані мости це буде непросто.

Інститут вивчення війни стверджує, що російські окупанти зараз створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для чого хочуть атакувати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому українську сторону.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія готова підірвати дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції у Херсонській області, що призведе до швидкого затоплення водами Дніпра понад 80 населених пунктів, зокрема й обласного центру.