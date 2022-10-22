Росіяни втекли ще з двох населених пунктів в Херсонській області — Генштаб

Війська Російської Федерації повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове Херсонської області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у своєму зведенні за 22 жовтня.

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Крім того, з Берислава російське військове командування евакуювало офіцерів та медперсонал. Тікаючи з Херсонської області росіяни займаються мародерством, особливо це помітно в Херсоні.

За інформацією Генштабу, окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Ворог продовжує використовувати практику створення "живого щита". Зокрема, загарбники розміщують свої підрозділи в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області, де триває освітній процес дітей місцевих жителів.

В зведенні Генштабу наголошується, що за останню добу окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БпЛА іранського виробництва “Shahed-136”. 20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити.

Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

Ворог веде вогонь майже по всій лінії фронту. На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

В свою чергу авіація ЗСУ протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер.

Нагадаємо, 21 жовтня оперативне командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що на Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб (усього в області 658 населених пунктів).

Серед звільнених сіл, де вже проведено комплекс стабілізаційних заходів, називаються села Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка та Блакитне Високопільської громади та Новодмитрівка Великоолександрівської громади.