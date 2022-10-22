Россияне сбежали еще из двух населенных пунктов в Херсонской области - Генштаб

Войска Российской Федерации полностью покинули населенные пункты Чаривне и Чкалово Херсонской области. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своей сводке за 22 октября.

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Кроме того, из Берислава российское военное командование эвакуировало офицеров и медперсонал. Убегая из Херсонской области россияне занимаются мародерством, особенно это заметно в Херсоне.

По информации Генштаба, оккупанты изымают у местного население автомобили и пытаются оставить город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.

Враг продолжает использовать практику создания "живого щита". В частности, захватчики размещают свои подразделения в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории Запорожской области, где идет образовательный процесс детей местных жителей.

В сводке Генштаба отмечается, что за последние сутки оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства "Shahed-136". 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить.

Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Враг ведет огонь почти по всей линии фронта. На Южнобужском направлении россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Под огонь попали районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

В свою очередь авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.

Напомним, 21 октября оперативное командование "Південь" Сухопутных войск ВСУ сообщило, что на Херсонщине Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек (всего в области 658 населенных пунктов).

Среди освобожденных сел, где уже проведен комплекс стабилизационных мероприятий, называются села Костырка, Черешневое, Новониколаевка, Новопетровка и Голубое Высокопольской общины и Нововодмитровка Великоалександровской общины.