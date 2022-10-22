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В Хмельницком и области прогремели взрывы, город без света
Взрывы раздались в Хмельницком и области во время воздушной тревоги, в городе исчез свет.
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Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.
"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - отметил он.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин также подтвердил взрыв в областном центре.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Хмельницкий городской совет сообщил, что город остался без света.
"Просим по возможности сделать запасы воды, потому что через час она тоже исчезнет", - говорится в сообщении.
Напомним, жители Киевской и Хмельницкой области с утра 11 октября слышали громкие взрывы. Как выяснилось, это звук от работы сил противовоздушной обороны (ПВО).