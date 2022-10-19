Взрывы в Николаеве: что известно

Поздним вечером 19 октября в Николаеве прогремели громкие взрывы, сразу после этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Впоследствии губернатор Виталий Ким сообщил, что взорвался монумент "Солдатам правопорядка", вокруг которого долгое время шли ссоры из-за принадлежности к советской эпохе.

"Эпично. Российские оккупанты решили только что вопрос с памятником. Если это взрыв от взрывчатки - будут отвечать по закону. Кто бы это ни был", - написал Ким в Telegram-канале.

Так что достоверная причина взрывов неизвестна, ведь пока непонятно, что именно разрушило памятник, посвященный сотрудникам милиции, погибшим в период Второй мировой войны и гражданских войн.

Отметим, что недавно у мемориала "Солдатам правопорядка" произошли столкновения между ветеранами Министерства внутренних дел и людьми, которые приехали демонтировать памятник без соответствующих разрешительных документов.

Граждане заявили, что памятник относит к советской эпохе, при этом в МВД утверждали, что он отражает собирательный образ защитника отечества и не является символом СССР.

Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты продолжают терроризировать Украину и показал последствия попадания в жилой дом в Николаеве.