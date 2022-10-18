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- Війна Війна
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- Суспільство
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Окупанти знову обстріляли ракетами Миколаїв, є загиблий
Російські війська вночі обстріляли ракетами с-300 Миколаїв, є влучання у двоповерховий будинок.
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Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються", - йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, що в результаті обстрілу знищений квітковий ринок, обійшлося без жертв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше ЗМІ повідомляли, що вночі в Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання.
Очільник області зазначив, що електропостачання в місті вже відновлено.
Нагадаємо, що окупанти вночі 13 жовтня обстріляли Миколаїв, влучили у п’ятиповерховий житловий будинок.