Окупанти вдарили по п’ятиповерховому будинку у Миколаєві

Окупанти вночі 13 жовтня обстріляли Миколаїв, є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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"Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами. На місці працюють рятувальники", - зазначив він.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Він провів під завалами 6 годин, зараз йому надається медична допомога.

"Тривають пошуки ще 7 осіб", - додав він.

Також він повідомив, що місто зазнало масованого обстрілу ракетами типу с-300.

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Нагадаємо, 1 жовтня російська ракета С-300 зруйнувала квартири на 5 та 4 поверхах в житловому будинку в Миколаєві.