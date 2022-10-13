Оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве, из-под завалов достали мальчика

Оккупанты ночью 13 октября обстреляли Николаев, есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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"Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами. На месте работают спасатели", - отметил он.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Он провел под завалами 6 часов, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

"Продолжаются поиски еще 7 человек", - добавил он.

Также он сообщил, что город подвергся массированному обстрелу ракетами типа с-300.

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Напомним, 1 октября российская ракета С-300 разрушила квартиры на 5 и 4 этажах жилого дома в Николаеве.