Армия РФ нанесла ракетные удары по Николаеву и Одесской области

Утром 1 октября войска Российской Федерации двумя ракетами, вероятно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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В результате атаки повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар. Спасатели оперативно прибыли на место попадания и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Кроме того, в это время российская ракета С-300 разрушила квартиры на 5 и 4 этажах в жилом доме, сообщил мэр Александр Сенкевич.

Также пострадали автомобили, припаркованные во дворе. Погибших нет, некоторые жители получили лёгкие травмы.

"В настоящее время на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыть", — добавил глава города.

Ранее, ночью 30 сентября в Николаеве и в его окрестностях раздалось 7 взрывов. Российские оккупанты двумя ракетами атаковали спальный жилой район областного центра. Одна ракета попала в 9-этажку.