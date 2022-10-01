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Армия РФ нанесла ракетные удары по Николаеву и Одесской области

Армия РФ нанесла ракетные удары по Николаеву и Одесской области

Утром 1 октября войска Российской Федерации двумя ракетами, вероятно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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В результате атаки повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар. Спасатели оперативно прибыли на место попадания и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Кроме того, в это время российская ракета С-300 разрушила квартиры на 5 и 4 этажах в жилом доме, сообщил мэр Александр Сенкевич.

Фото 2 — Армия РФ нанесла ракетные удары по Николаеву и Одесской области
Фото 3 — Армия РФ нанесла ракетные удары по Николаеву и Одесской области
Фото 4 — Армия РФ нанесла ракетные удары по Николаеву и Одесской области
Фото 5 — Армия РФ нанесла ракетные удары по Николаеву и Одесской области
Фото 6 — Армия РФ нанесла ракетные удары по Николаеву и Одесской области
Фото 7 — Армия РФ нанесла ракетные удары по Николаеву и Одесской области

Также пострадали автомобили, припаркованные во дворе. Погибших нет, некоторые жители получили лёгкие травмы.

"В настоящее время на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыть", — добавил глава города.

Ранее, ночью 30 сентября в Николаеве и в его окрестностях раздалось 7 взрывов. Российские оккупанты двумя ракетами атаковали спальный жилой район областного центра. Одна ракета попала в 9-этажку.

Автор:
Вита Молодан