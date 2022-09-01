Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области

Ночью 1 сентября российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одесской области с территории временно оккупированного Крыма.

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Об этом сообщает ОК "Юг".

"Одесщину враг атаковал двумя ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна ракета уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала по открытой местности.

Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, утром 22 августа Россия нанесла удар по Одесской области ракетой Х-59, выпущенной из самолета Су-35.