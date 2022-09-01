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Из-за обстрелов на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок, миссия МАГАТЭ уже в пути
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг отправилась из украинского города Запорожья на атомную электростанцию в контролируемом Россией городе Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивном обстреле там.
Об этом пишет Reuters.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия знала об "увеличении военной активности в этом районе", но продолжает план посетить объект и встретиться с его персоналом.
"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал Гросси.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщает "Энергоатом", на Запорожской АЭС из-за обстрелов сработал защитный механизм. Из-за этого отключился один из энергоблоков.
"Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.
"Это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточиванию станции", - подчеркивают в "Энергоатоме".
Отмечается, что энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС.
"Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры", – сообщили в "Энергоатоме".
Отметим, 1 сентября армия страны-агрессора РФ начала обстреливать маршрут следования миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Запорожья в Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре.
Также 1 сентября военные армии страны-агрессора РФ с пяти часов утра не прекращают минометные обстрелы города Энергодар Запорожской области, когда миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна посетить Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном городе.