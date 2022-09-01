1 вересня армія країни-агресора РФ почала обстрілювати маршрут слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС", - повідомив він.

Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки.

"Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", - підкреслив Старух.

Зазначимо, 1 вересня військові армії країни-агресора РФ з п’ятої години ранку не припиняють мінометні обстріли міста Енергодар Запорізької області, коли місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) має відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому місті.

Відразу після того, як стало відомо про місію МАГАТЕ, Росія черговий раз обстріляла Запорізьку АЕС. Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.

Внаслідок обстрілів 25 серпня окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція вперше в історії відключилася від енергомережі України.

У свою чергу, у Білому домі заявили про необхідність повної зупинки окупованої російськими військами ЗАЕС.