1 сентября армия страны-агрессора РФ начала обстреливать маршрут следования миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Запорожья на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС", - сообщил он.

Старух подчеркнул, что передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности.

"Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", - подчеркнул Старух.

Отметим, 1 сентября военные армии страны-агрессора РФ с пяти утра не прекращают минометные обстрелы города Энергодар Запорожской области, когда миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна посетить Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном городе.

Сразу после того, как стало известно о миссии МАГАТЭ, Россия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС. Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.

В результате обстрелов 25 августа оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция впервые в истории отключилась от энергосети Украины.

В свою очередь, в Белом доме заявили о необходимости полной остановки оккупированной российскими войсками ЗАЭС.