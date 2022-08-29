У Байдена виступили за повну зупинку ЗАЕС на час бойових дій

У Білому домі вважають за необхідне повну зупинку окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції. Про це заявив координатор Ради національної безпеки при президенті США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Politico.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Як ми вже багато разів говорили, атомна електростанція - невідповідне місце для бойових дій... Ми, як і раніше, вважаємо, що контрольоване відключення запорізьких ядерних реакторів було б найбезпечнішим і найменш ризикованим варіантом у найближчій перспективі", - сказав він.

За словами представника американської адміністрації, Росія "по суті мілітаризувала" електростанцію, на якій досі працює український персонал, розмістивши там зброю та солдатів. Як передає ABCNews, він також висловив підтримку місії Міжнародного агентства з атомної енергії, яка прямує на ЗАЕС.

"Ми повністю підтримуємо експертну місію генерального директора МАГАТЕ Гроссі на електростанцію, і ми раді, що група знаходиться в дорозі для підтвердження безпеки, захисту та гарантій систем там, а також для оцінки умов праці персоналу", - сказав він, наголосивши, що Росія має забезпечити безпечний та безперешкодний доступ до ЗАЕС для інспекторів.

Зазначимо, що раніше у понеділок речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко анонсував прибуття місії МАГАТЕ до Києва вже до кінця дня.

Нагадаємо також, що 25 серпня в результаті обстрілів було перебито останню ЛЕП, що з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України, і обидва енергоблоки, що працювали, - 5-й і 6-й - відключилися через спрацювання аварійного захисту.

Однак того ж дня стало відомо, що ЛЕП відновили, і до кінця наступного дня було відновлено роботу обох енергоблоків. Під час відключення зовнішнього електропостачання атомна станцію було заживлено від Запорізької ТЕС, а на випадок та її відключення на АЕС є дизель-генератори.

Проте в Держатомрегулювання перед цим попереджали, що зупинка всіх енергоблоків ЗАЕС із втратою нею всіх джерел електроживлення може призвести до ситуації, аналогічної аварії на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році.