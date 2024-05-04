Tesla подала до суду на індійську компанію: звинувачує в плагіаті

Американська компанія мільярдера Ілона Tesla подала до суду на індійського виробника акумуляторів через порушення торгової марки. Компанія використала бренд Tesla Power.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія Tesla заявила, що індійський виробник акумуляторів використовує для просування своєї продукції та в її рекламі бренд Tesla Power і Tesla Power USA. Крім того, на вебсайті компанія з Індії розмістила інформацію про те, що її штаб-квартира знаходиться в Делавері, де також розташована штаб-квартира Tesla.

Водночас Tesla Power India Pvt Ltd стверджувала, що сферою її виробництва є свинцево-кислотні акумулятори, і вона не прагне виробляти автомобілі.

За словами індійської компанії, вона стала присутньою в країні "набагато раніше", ніж Tesla Маска, та, зокрема, має схвалення уряду.

"Ми ніколи не стверджували, що пов’язані з Tesla Ілона Маска", - підкреслив Манодж Пахва з Tesla Power.

Reuters додає, що суддя дав три тижні індійській компанії, аби вона подала письмові відповіді після передачі пакета документів на підтримку свого захисту.

Зауважимо, компанія Tesla планує збудувати в Індії завод з виробництва електромобілів вартістю від 2 до 3 мільярдів доларів.

Tesla втратила близько $30 млрд ринкової вартості

2 квітня компанія Tesla мільярдера Ілона Маска повідомила про обсяги поставок у І кварталі, які не виправдали очікувань інвесторів. Після публікації звіту акції компанії впали на 5,2%, знизивши ринкову вартість виробника електромобілів на $30 млрд.

Ряди потенційних покупців електромобілів Tesla в Сполучених Штатах скорочуються через погіршення репутації засновника компанія мільярдера Ілона Маска.

Індекс, який вимірює готовність клієнтів купити автомобіль Tesla у лютому 2024 року впав до 31%, хоча ще два роки тому, у листопаді 2021-го, він був на рівні 70%.

У той же час аналогічний індекс для Mercedes, BMW і Audi знаходиться на рівні 44-47%.