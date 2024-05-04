Tesla подала в суд на индийскую компанию: обвиняет в плагиате

Американская компания миллиардера Илона Tesla подала в суд на индийского производителя аккумуляторов из-за нарушения торговой марки. Компания использовала бренд Tesla Power.

Об этом сообщаетReuters.

Компания Tesla заявила, что индийский производитель аккумуляторов использует для продвижения своей продукции и в ее рекламе бренд Tesla Power и Tesla Power USA. Кроме того, на вебсайте компания из Индии разместила информацию о том, что ее штаб-квартира находится в Делавере, где также находится штаб-квартира Tesla.

В то же время, Tesla Power India Pvt Ltd утверждала, что сферой ее производства являются свинцово-кислотные аккумуляторы, и она не стремится производить автомобили.

По словам индийской компании, она стала присутствующей в стране "намного раньше", чем Tesla Маска, и, в частности, имеет одобрение правительства.

"Мы никогда не утверждали, что связаны с Tesla Илона Маска", - подчеркнул Манодж Пахва из Tesla Power.

Reuters добавляет, что судья дал три недели индийской компании, чтобы она дала письменные ответы после передачи пакета документов в поддержку своей защиты.

Отметим, что компания Tesla планирует построить в Индии завод по производству электромобилей стоимостью от 2 до 3 миллиардов долларов.

Tesla потеряла около $30 млрд рыночной стоимости

2 апреля компания Tesla миллиардера Илона Маска сообщила об объемах поставок в I квартале, которые не оправдали ожиданий инвесторов. После публикации отчета акции компании упали на 5,2%, снизив рыночную стоимость производителя электромобилей на $30 млрд.

Ряды потенциальных покупателей электромобилей Tesla в Соединенных Штатах сокращаются из-за ухудшение репутации основателя компания миллиардера Илона Маска.

Индекс, измеряющий готовность клиентов купить автомобиль Tesla в феврале 2024 года, упал до 31%, хотя еще два года назад, в ноябре 2021-го, он был на уровне 70%.

В то же время аналогичный индекс для Mercedes, BMW и Audi находится на уровне 44–47%.