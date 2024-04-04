Tesla планирует построить завод в Индии стоимостью $2-3 млрд

Компания Tesla миллиардера Илона Маска в конце апреля отправит специалистов в Индию для изучения участков для строительства завода электромобилей стоимостью от 2 до 3 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с планами автопроизводителя.

Отмечается, что производитель электромобилей рассматривает такие штаты Индии, как Махараштра, Гуджарат и Тамил Наду.

Как пишет Reuters, в марте Индия снизила импортные налоги на определенные электромобили, произведенные автопроизводителями, которые обязались инвестировать минимум 500 миллионов долларов и начать производство внутри страны в течение трех лет.

Этот шаг дал "зеленый свет" планам Tesla по освоению нового рынка.

Компания годами пыталась выйти на индийский рынок, но Нью-Дели хотел взять на себя обязательство по местному производству.

В последний год представители Tesla вели переговоры с чиновниками, а в июне Илон Маск встретился с премьер-министром Нарендрой Моди.

Индийский рынок электромобилей, небольшой, но быстро растущий, на нем доминирует отечественный автопроизводитель Tata Motors.

В 2023 году электромобили составляли около 2% общего объема продаж автомобилей в Индии, а к 2030 году правительство планирует достичь показателя в 30%.

По словам аналитиков, выход Tesla на индийский рынок может стимулировать больше инвестиций в электромобили и принести пользу местным производителям автозапчастей.

В июле прошлого года компания заявила, что заинтересована в строительстве завода в Индии по производству электромобиля по цене 24 000 долларов. Tesla также призвала снизить налоги на более дорогие модели.

Tesla потеряла около $30 млрд рыночной стоимости

2 апреля компания Tesla миллиардера Илона Маска сообщила об объемах поставок в I квартале, которые не оправдали ожиданий инвесторов. После публикации отчета акции компании упали на 5,2%, снизив рыночную стоимость производителя электромобилей на $30 млрд.

Ряды потенциальных покупателей электромобилей Tesla в Соединенных Штатах сокращаются из-за ухудшение репутации основателя компания миллиардера Илона Маска.

Индекс, измеряющий готовность клиентов купить автомобиль Tesla в феврале 2024 года, упал до 31%, хотя еще два года назад, в ноябре 2021-го, он был на уровне 70%.

В то же время аналогичный индекс для Mercedes, BMW и Audi находится на уровне 44–47%.

Источник фото: ua.depositphotos.com