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Tesla потеряла около $30 млрд рыночной стоимости: что произошло
2 апреля компания Tesla миллиардера Илона Маска сообщила о снижении объемов поставок в I квартале, не оправдав ожиданий инвесторов. После публикации отчета акции компании упали на 5,2%, снизив рыночную стоимость изготовителя электромобилей на $30 млрд.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Tesla впервые за четыре года сообщила о снижении квартальных поставок.
Так, с января по март Tesla поставила 386 810 авто. (-8,5%).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
После этого акции возглавляемой Илоном Маском компании упали на 5,2% до $166,08, потеряв около $30 млрд рыночной стоимости. С начала 2024 года акции упали примерно на 33%.
Последний раз автопроизводитель зафиксировал падение продаж во втором квартале 2020 года, когда пандемия COVID-19 заставила Tesla прекратить производство.
После многих лет стремительного роста продаж, который помог превратить Tesla в самого дорогого автопроизводителя в мире, компания готовится к снижению поставок в 2024 году.
Проблема продаж Tesla имеет не одну причину, говорят аналитики рынка и подчеркивают две основные.
Во-первых, производитель электромобилей медленно обновлял свои устаревшие модели, поскольку высокие процентные ставки снизили аппетит потребителей к драгоценным товарам, а конкуренты в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, выпускают более дешевые модели. Во-вторых, существенное падение стоимости перепродажи электромобилей Tesla из-за ценовых войн на рынке новых электромобилей.
Tesla выпустила на 46 тысяч автомобилей больше, чем продала в первом квартале, что свидетельствует о снижении спроса, говорят аналитики.
Спрос на электромобили Tesla падает из-за негативного отношения к Илону Маска
Ряды потенциальных покупателей электромобилей Tesla в Соединенных Штатах сокращаются из-за ухудшения репутации основателя компании миллиардера Илона Маска.
Индекс, измеряющий готовность клиентов купить автомобиль Tesla, в феврале 2024 года упал до 31%, хотя еще два года назад, в ноябре 2021-го, он был на уровне 70%.
В то же время аналогичный индекс для Mercedes, BMW и Audi находится на уровне 44–47%.