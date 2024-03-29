Названо найбільші у світі національні авторинки

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2023 році глобальні продажі нових автотранспортних засобів становили 92,7 млн одиниць. Це на 12% більше за результат попереднього року.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільшу кількість в цьому обсязі склали легкові авто – 65,3 млн од. (+11,3%).

Натомість реалізація комерційних автотранспортних засобів зросла на 13,3%, до 27,4 млн од.

ТОП-5 найбільших національних авторинків

Як повідомляє "Укравтопром", найбільшим у світі національним авторинком вкотре став Китай.

Так, у минулому році в КНР було реалізовано майже 30,1 млн. одиниць автотранспорту, що на 12% більше, ніж роком раніше.

З них: легковиків – 26,1 млн од. (+10,6%), комерційного автотранспорту – 4 млн од.(+22%).

Другим, за обсягом продажів, був ринок США з показником - 16 млн. од. (+12,5%).

Легкових авто в США було реалізовано 3,1 млн од. (+9%), а комерційної техніки – 12,9 млн од. (+13%).

Третій результат за Індією – 5,1 млн. од. (+7,5%). Парк легкових авто в цій країні поповнили 4,1 млн нових авто (+8,2%), а комерційних – 978 тис. од. (+5%).

На четвертій позиції Японія – 4,8 млн. од. (+13,8%), з них: легкових – 4 млн од. (+15,8%); комерційних – 786 тис од. (+4,4%).

Замикає ТОП-5 найбільших національних авторинків Німеччина – 3,2 млн. од. (+8%), з них: легкових – понад 2,8 млн од. (+7,3%); комерційних – 360 тис. од. (+15%).

Toyota стала світовим лідером з автопродажів

За інформацією Focus2move, у рейтингу World Car Group у 2023 році домінує японська марка Toyota. Її продажі зросли на 4,6%. Японський автовиробник займає перше місце вже 14-й рік поспіль.

Другою за продажами стала Volkswagen Group з 8,8 млн авто (+10,9%). Hyundai-Kia зайняла 3 місце з результатом 7,1 млн продажів (+3,9%).

На 4-му місці Renault Nissan Alliance - 6,9 млн од. (+5,8%). П’яте місце зберіг за собою Stellantis - 6,5 млн од. (+3,2%).