Названы самые большие в мире национальные авторынки

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в 2023 году глобальные продажи новых автотранспортных средств составили 92,7 млн. единиц. Это на 12% больше результата предыдущего года.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшее количество в этом объеме составили легковые автомобили – 65,3 млн ед. (+11,3%).

В то же время реализация коммерческих автотранспортных средств выросла на 13,3%, до 27,4 млн ед.

ТОП-5 крупнейших национальных авторынков

Как сообщает "Укравтопром", крупнейшим в мире национальным авторынком в очередной раз стал Китай.

Так, в прошлом году в КНР было реализовано почти 30,1 млн единиц автотранспорта, что на 12% больше, чем годом ранее.

Из них: легковушек – 26,1 млн ед. (+10,6%), коммерческого автотранспорта – 4 млн ед.(+22%).

Вторым, по объему продаж, был рынок США с показателем – 16 млн. ед. (+12,5%).

Легковых авто в США было реализовано 3,1 млн ед. (+9%), а коммерческой техники – 12,9 млн ед. (+13%).

Третий результат по Индии – 5,1 млн. ед. (+7,5%). Парк легковых автомобилей в этой стране пополнили 4,1 млн новых автомобилей (+8,2%), а коммерческих – 978 тыс. ед. (+5%).

На четвертой позиции Япония – 4,8 млн. ед. (+13,8%), из них: легковых – 4 млн ед. (+15,8%); коммерческих – 786 тыс ед. (+4,4%).

Замыкает ТОП-5 крупнейших национальных авторынков Германия – 3,2 млн. ед. (+8%), из них: легковых – более 2,8 млн. ед. (+7,3%); коммерческих – 360 тыс. ед. (+15%).

Toyota стала мировым лидером по автопродажам

По информации Focus2move, в рейтинге World Car Group в 2023 году доминирует японская марка Toyota. Ее продажи выросли на 4,6%. Японский автопроизводитель занимает первое место уже 14-й год.

Второй по продажам стала Volkswagen Group с 8,8 млн авто (+10,9%). Hyundai-Kia заняла 3 место с результатом 7,1 млн продаж (+3,9%).

На 4-м месте Renault Nissan Alliance – 6,9 млн ед. (+5,8%). Пятое место сохранил за собой Stellantis – 6,5 млн ед. (+3,2%).