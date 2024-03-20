ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Авто
Дата публикации

Toyota стала мировым лидером по автопродажам

Toyota
Toyota занимает первое место уже 14-й год. Фото: Depositphotos

По информации Focus2move, в рейтинге World Car Group в 2023 году доминирует японская марка Toyota. Ее продажи выросли на 4,6%.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом сообщает "Укравтопром".

Топ-10 марок на глобальном рынке новых легковых автомобилей

Отмечается, что за год Toyota Group продала 10,8 млн. новых авто (+4,6%), сохраняя значительное преимущество над всеми другими марками. Японский автопроизводитель занимает первое место уже 14-й год.

Второй по продажам стала Volkswagen Group с 8,8 млн авто (+10,9%).

Hyundai-Kia заняла 3 место с результатом 7,1 млн продаж (+3,9%).

На 4-м месте Renault Nissan Alliance – 6,9 млн ед. (+5,8%).

Пятое место сохранил за собой Stellantis – 6,5 млн ед. (+3,2%).

Шестой результат продемонстрировал GM – 6,2 млн ед. (+3,3%).

На 7 месте Honda Motor – 4,1 млн ед. (+4,2%).

Восьмой в рейтинге Ford – 3,9 млн ед. (+4,5%).

9 место у Suzuki – 3,05 млн. ед. (-0,2%).

Замыкает ТОП-10 китайский автопроизводитель BYD – 2,6 млн ед. (+46,3%).

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.

На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины   остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.

Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько