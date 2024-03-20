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Toyota стала мировым лидером по автопродажам
По информации Focus2move, в рейтинге World Car Group в 2023 году доминирует японская марка Toyota. Ее продажи выросли на 4,6%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Топ-10 марок на глобальном рынке новых легковых автомобилей
Отмечается, что за год Toyota Group продала 10,8 млн. новых авто (+4,6%), сохраняя значительное преимущество над всеми другими марками. Японский автопроизводитель занимает первое место уже 14-й год.
Второй по продажам стала Volkswagen Group с 8,8 млн авто (+10,9%).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Hyundai-Kia заняла 3 место с результатом 7,1 млн продаж (+3,9%).
На 4-м месте Renault Nissan Alliance – 6,9 млн ед. (+5,8%).
Пятое место сохранил за собой Stellantis – 6,5 млн ед. (+3,2%).
Шестой результат продемонстрировал GM – 6,2 млн ед. (+3,3%).
На 7 месте Honda Motor – 4,1 млн ед. (+4,2%).
Восьмой в рейтинге Ford – 3,9 млн ед. (+4,5%).
9 место у Suzuki – 3,05 млн. ед. (-0,2%).
Замыкает ТОП-10 китайский автопроизводитель BYD – 2,6 млн ед. (+46,3%).
Рынок автомобилей в Украине
Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.
На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.
Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.
Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Источник фото: ua.depositphotos.com