Украинцы в феврале приобрели на 54% больше гибридов, чем в прошлом году: самые популярные модели

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что украинцы в феврале приобрели на 54% больше гибридов, чем в прошлом.

Доля новых авто в этом количестве составила 51%.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал TOYOTA RAV-4 (118 ед.)

Второй результат у TOYOTA Camry (85 ед.)

Третий по популярности – NISSAN Qashqai (56 шт.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (65 шт.)

Также в лидерской тройке: Toyota Prius (52 шт.) и TOYOTA RAV-4 (42 шт.).

Какие гибридные авто покупали украинцы в 2023 году

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это на 55% больше, чем годом ранее и всего на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом.

На рынке новых легковых автомобилей «гибриды» охватили почти 18% продаж.

Лидером рынка новых гибридов стала TOYOTA RAV-4.