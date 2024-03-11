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Украинцы в феврале приобрели на 54% больше гибридов, чем в прошлом году: самые популярные модели
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что украинцы в феврале приобрели на 54% больше гибридов, чем в прошлом.
Доля новых авто в этом количестве составила 51%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал TOYOTA RAV-4 (118 ед.)
Второй результат у TOYOTA Camry (85 ед.)
Третий по популярности – NISSAN Qashqai (56 шт.)
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (65 шт.)
Также в лидерской тройке: Toyota Prius (52 шт.) и TOYOTA RAV-4 (42 шт.).
Какие гибридные авто покупали украинцы в 2023 году
В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это на 55% больше, чем годом ранее и всего на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом.
На рынке новых легковых автомобилей «гибриды» охватили почти 18% продаж.
Лидером рынка новых гибридов стала TOYOTA RAV-4.