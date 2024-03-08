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Категория
Авто
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Украинцы приобрели более 3,9 тыс. электромобилей в феврале: самые популярные модели

NISSAN Leaf . Фото: nissan-single.com.ua
NISSAN Leaf . Фото: nissan-single.com.ua

Спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза. В феврале украинский автопарк пополнили 3924 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в отношении прошлого февраля спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

При этом доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 24%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 3881 шт. (новых – 926 шт., б/у – 2955 шт.).

Из 43 коммерческих электромобилей новыми были только 2 автомобиля.

ТОП-5 новых электромобилей февраля:

1. VOLKSWAGEN ID.4 -257 ед.;

2. BYD Song Plus -104 ед.;

3. HONDA eNS1 -96 ед.;

4. NISSAN Ariya –71 ед.;

5. HONDA M-NV -49 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. NISSAN Leaf -416 ед.;

2. TESLA Model 3 –380 ед.;

3. TESLA Model Y –279 ед.;

4 VOLKSWAGEN e-Golf -210 ед;

5. HYUNDAI Kona Electric -161 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7,5 тыс. электромобилей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Рынок электромобилей в Украине

В январе автопарк Украины пополнили больше   3,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к января прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

В 2023 году украинский автопарк   пополнили 37,6 тыс. авто на электротяге (BEV).  

Чаще электромобили покупают на Киевщине и Львовщине, а самым популярным электромобилем среди украинцев стал VOLKSWAGEN ID.4.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами, были белого цвета.

Автор:
Светлана Манько