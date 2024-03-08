Українці придбали понад 3,9 тис. електромобілів у лютому: найпопулярніші моделі

Попит на електромобілі в Україні зріс у 2,3 раза. У лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

При цьому, частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 24%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3881 шт. (нових – 926 шт., уживаних – 2955 шт.).

З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.

ТОП-5 нових електромобілів лютого:

1. VOLKSWAGEN ID.4 -257 од.;

2. BYD Song Plus -104 од.;

3. HONDA eNS1 -96 од.;

4. NISSAN Ariya -71 од.;

5. HONDA M-NV -49 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. NISSAN Leaf -416 од.;

2. TESLA Model 3 -380 од.;

3. TESLA Model Y -279 од.;

4 VOLKSWAGEN e-Golf -210 од.;

5. HYUNDAI Kona Electric -161 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслили в "Укравтопромі".

Ринок електромобілів в Україні

У січні автопарк України поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.

У 2023 році український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV).

Найчастіше електромобілі купують на Київщині та Львівщині, а найпопулярнішим електромобілем серед українців став VOLKSWAGEN ID.4.

Майже 44% нових електромобілів, які придбали українці, були білого кольору.