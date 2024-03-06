Бензинові, дизельні чи гібриди: які нові авто обирають українці

В Україні зберігається тренд на зменшення частки авто, обладнаних двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ). У лютому автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що продажі авто з ДВЗ у лютому були на 4% менші, ніж торік.

"Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, вони охопили 44% продажів нових авто, що на 7% менше ніж торік", - зауважують в "Укравтопромі".

Там додають, що водночас частка дизельних авто збільшилась на 3% – до 24%.

Також суттєво збільшилась частка електромобілів з 11% до 17%.

Натомість частка гібридів зменшилась з 16% до трохи більше 14%.

Як повідомляють в "Укравтопромі", частка автомобілів з ГБО залишається менше 1%.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – RENAULT Duster;

Електро – VOLKSWAGEN ID.4;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Авто з ГБО – RENAULT Duster.

Ринок авто у лютому

Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.

На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.