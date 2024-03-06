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Бензинові, дизельні чи гібриди: які нові авто обирають українці
В Україні зберігається тренд на зменшення частки авто, обладнаних двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ). У лютому автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що продажі авто з ДВЗ у лютому були на 4% менші, ніж торік.
"Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, вони охопили 44% продажів нових авто, що на 7% менше ніж торік", - зауважують в "Укравтопромі".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Там додають, що водночас частка дизельних авто збільшилась на 3% – до 24%.
Також суттєво збільшилась частка електромобілів з 11% до 17%.
Натомість частка гібридів зменшилась з 16% до трохи більше 14%.
Як повідомляють в "Укравтопромі", частка автомобілів з ГБО залишається менше 1%.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – TOYOTA RAV-4;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Електро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Авто з ГБО – RENAULT Duster.
Ринок авто у лютому
Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.
На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.