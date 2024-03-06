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Бензиновые, дизельные или гибриды: какие новые авто выбирают украинцы
В Украине продолжается тренд по уменьшению доли авто, оборудованных двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В феврале автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что продажи авто с ДВС в феврале были на 4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
"Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, они охватили 44% продаж новых авто, что на 7% меньше, чем в прошлом году", - отмечают в "Укравтопроме".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Там добавляют, что в то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 3% – до 24%.
Также существенно увеличилась доля электромобилей с 11 до 17%.
Зато доля гибридов уменьшилась с 16% до более 14%.
Как сообщают в "Укравтопроме", доля автомобилей с ГБО остается менее 1%.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые автомобили – TOYOTA RAV-4;
- Дизельные – RENAULT Duster;
- Электро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Гибридные – TOYOTA RAV-4;
- Автомобили с ГБО – RENAULT Duster.
Рынок авто в феврале
Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.
На первом месте в рейтинге самых популярных автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.