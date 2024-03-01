Украинцы приобрели 5,7 тыс. новых авто в феврале: самые популярные марки

В течение кратчайшего месяца года в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что по отношению к февралю 2023 г. рынок новых легковых авто увеличился на 51%.

От февральского показателя довоенного 2021 реализация новых авто отстает всего на 11%.

По данным "Укравтопрома", лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто. Это на 70% больше, чем в прошлом.

Второй по количеству полученных номеров был Renault – 706 ед. (+64%).

На третьем месте Volkswagen – 472 ед. (+53%).

Также в ТОП-5 месяца попали: Skoda – 452 ед. (+38%) и Peugeot – 348 ед. (+364%).

Бестселлером февраля на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 603 регистрации.

"Всего, с начала года, отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Отметим, что в январе украинский автопарк пополнили почти 4,4 тыс. новых легковых авто .

105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.

Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA - 16,4 млрд грн.

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