Почти 105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.

Какие авто покупали украинцы

Больше всего денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.

Самым популярным автомобилем этой марки стал кроссовер TOYOTA RAV-4. За год было зарегистрировано 2934 автомобиля этой модели.

На втором месте – BMW. На автомобили «баварцев» потратили 13,7 млрд. грн.

Лидером марки был BMW X5 (986 ед.).

Реализация автомобилей MERCEDES-BENZ оценена в 10,9 млрд. грн. и это третий результат.

Ее бестселлером стал MERCEDES-BENZ GLE (1061 ед.).

Четвертое место у VOLKSWAGEN – 8,9 млрд. грн. Хит марки – VW ID.4 (2655 ед.).

Замыкает лидерскую пятерку – SKODA – 5,7 млрд грн. Самым большим спросом пользовалась модель SKODA Kodiaq (1307 ед.).

Рынок автомобилей в Украине.

Отметим, за одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый маленький показатель за последние пять лет. Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года.

По итогам 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Источник фото: ua.depositphotos.com