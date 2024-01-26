Майже 105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.

Які авто купували українці

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.

Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер TOYOTA RAV-4. За рік було зареєстровано 2934 авто цієї моделі.

На другому місці BMW. На автомобілі «баварців» витратили 13,7 млрд грн.

Лідером марки був BMW X5 (986 од.).

Реалізацію автомобілів MERCEDES-BENZ оцінено в 10,9 млрд грн. і це є третій результат.

Її бестселером став MERCEDES-BENZ GLE (1061 од.).

Четверте місце у VOLKSWAGEN – 8,9 млрд грн. Хіт марки - VW ID.4 (2655 од.).

Замикає лідерську п’ятірку - SKODA – 5,7 млрд грн. Найбільшим попитом користувалась модель SKODA Kodiaq (1307 од.).

Ринок авто в Україні

Зауважимо, за одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найменший показник за останні п’ять років. Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року.

За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Джерело фото: ua.depositphotos.com