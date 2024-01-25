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ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто з США
Впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що середній вік «американців» з пробігом, що у 2023 році поповнили український автопарк становить 6 років.
За даними "Укравтопром", найбільша частка з цієї кількості (47%) належить машинам з бензиновими двигунами.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Третина - це електромобілі, по 7% припало на дизельні та гібридні авто. Натомість автомобілям з ГБО належить 6%.
ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:
1.TESLA Model 3 - 3187 од.;
2. TESLA Model Y - 1807 од.;
3. FORD Escape - 1729 од.;
4. JEEP Cherokee - 1614 од.;
5. VOLKSWAGEN Passat - 1573 од.
Ринок вживаних авто в Україні
Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. таких авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.
За останні 10 років найбільшу частку вживаних авто у поповненні автопарку країни було зафіксовано у 2022 році – 92%, а найменшу у 2014 році – 4%.
Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.