ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто з США

Впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що середній вік «американців» з пробігом, що у 2023 році поповнили український автопарк становить 6 років.

За даними "Укравтопром", найбільша частка з цієї кількості (47%) належить машинам з бензиновими двигунами.

Третина - це електромобілі, по 7% припало на дизельні та гібридні авто. Натомість автомобілям з ГБО належить 6%.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

1.TESLA Model 3 - 3187 од.;

2. TESLA Model Y - 1807 од.;

3. FORD Escape - 1729 од.;

4. JEEP Cherokee - 1614 од.;

5. VOLKSWAGEN Passat - 1573 од.

Ринок вживаних авто в Україні

Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. таких авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.

За останні 10 років найбільшу частку вживаних авто у поповненні автопарку країни було зафіксовано у 2022 році – 92%, а найменшу у 2014 році – 4%.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.