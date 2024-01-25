ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США

В течение прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 13,3% от всех, впервые зарегистрированных в 2023 году подержанных авто.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Средний возраст «американцев» с пробегом, который в 2023 году пополнили украинский автопарк, составляет 6 лет.

По данным "Укравтопром", наибольшая доля из этого количества (47%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.

Треть – это электромобили, по 7% пришлось на дизельные и гибридные авто. Автомобилям с ГБО принадлежит 6%.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

1.TESLA Model 3 – 3187 ед.;

2. TESLA Model Y – 1807 ед.;

3. FORD Escape – 1729 ед.;

4. JEEP Cherokee – 1614 ед.;

5. VOLKSWAGEN Passat – 1573 ед.

Рынок б/у авто в Украине.

Более ¾ от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержаны авто, ввезенные из-за границы. За 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. таких авто. Это на 45% меньше, чем годом ранее.

За последние 10 лет наибольшая доля подержанных авто в пополнении автопарка страны была зафиксирована в 2022 году – 92%, а наименьшая в 2014 году – 4%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.