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ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США
В течение прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 13,3% от всех, впервые зарегистрированных в 2023 году подержанных авто.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Средний возраст «американцев» с пробегом, который в 2023 году пополнили украинский автопарк, составляет 6 лет.
По данным "Укравтопром", наибольшая доля из этого количества (47%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Треть – это электромобили, по 7% пришлось на дизельные и гибридные авто. Автомобилям с ГБО принадлежит 6%.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
1.TESLA Model 3 – 3187 ед.;
2. TESLA Model Y – 1807 ед.;
3. FORD Escape – 1729 ед.;
4. JEEP Cherokee – 1614 ед.;
5. VOLKSWAGEN Passat – 1573 ед.
Рынок б/у авто в Украине.
Более ¾ от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержаны авто, ввезенные из-за границы. За 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. таких авто. Это на 45% меньше, чем годом ранее.
За последние 10 лет наибольшая доля подержанных авто в пополнении автопарка страны была зафиксирована в 2022 году – 92%, а наименьшая в 2014 году – 4%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.