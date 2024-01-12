Самые популярные авто из Китая среди украинцев: ТОП-5 моделей

В прошлом году украинцы приобрели более 12,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 82% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что из этого количества: новых – 8 тыс. ед. (+91%); б/у – 4,2 тыс. ед. (+65%).

"Итак, в 2023 году автомобили китайского происхождения охватили 13% украинского рынка новых легковушек", - констатируют в "Укравтопроме".

Там добавили, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» - 2%.

При этом абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 81%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 2023 года:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 2651 ед.;

2. DONG FENG/HONDA M-NV – 557 ед.;

3. VOLKSWAGEN ID.6 – 491 ед.;

4.CHERY Tiggo 4 – 351 ед.;

5. HONDA eNS1 – 327 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 1573 ед.;

2. DONG FENG M-NV – 460 ед.;

3.VOLKSWAGEN ID.6 – 282 ед.;

4. HONDA eNS1 – 182 ед.;

5. TESLA Model Y – 123 ед.

Напомним, в декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.

Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов или в 2,8 раза больше по сравнению с 2022 годом. Легковых – более 36,8 тыс. ед, коммерческих – 770 ед.