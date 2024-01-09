Украинский рынок электромобилей вырос почти в три раза за год: ТОП-5 моделей

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества легковых – более 4,5 тыс. и 78 коммерческих.

"Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов или в 2,8 раза больше по сравнению с 2022 годом. Легковых - более 36,8 тыс. ед, коммерческих - 770 ед", - подчеркивают в "Укравтопроме".

По данным аналитиков, помимо общего роста рынка электромобилей произошел рост на нем доли новых машин.

"Если в 2022 году в регистрациях BEV доля новых авто составляла 17%, то по итогам прошлого года – почти 20%", – отмечают в "Укравтопроме".

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в 2023 году

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 2655 ед.;

2. DONG FENG/ Honda M-NV – 559 ед.;

3. VOLKSWAGEN ID.6 – 491 ед.;

4. HONDA eNS1 – 327 ед.;

5. BYD Song – 189 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей

1. NISSAN Leaf – 5190 ед.;

2. TESLA Model 3 – 3282 ед.;

3. VOLKSWAGEN e-Golf – 3273 ед.;

4. TESLA Model Y – 2171 ед.;

5. VOLKSWAGEN ID.4 – 1740 ед.

Где в Украине чаще покупают электромобили

Отметим, что в ноябре 2023 года украинский автопарк пополнился рекордным количеством электромобилей – 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с ноябрем 2022 года спрос на электромобили вырос почти в три раза.

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали Львовская, Днепропетровская, Киевская, Винницкая области и город Киев.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами с января по ноябрь, были белого цвета.