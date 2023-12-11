Втрое больше чем в прошлом году. В Украине вырос спрос на электромобили

В ноябре этого года украинский автопарк пополнился рекордным количеством электромобилей – 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электромобили вырос почти в три раза, что свидетельствует об общем тренде роста интереса к экологически чистому транспорту.

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Об этом сообщает Укравтопром.

В то же время, по сравнению с октябрем 2023 года, рынок электромобилей испытал небольшое уменьшение на 4%. Отмечается, что основную массу составляли легковые автомобили – 4239 штук, из них 827 новых и 3412 подержанных авто.

При этом из 77 ввезенных коммерческих электромобилей только 10 были новыми.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в Украине в ноябре 2023

VOLKSWAGEN ID.4 - 297 единиц,

TOYOTA BZ4X - 64 единицы,

BYD Song – 55 единиц,

HONDA eNS1 – 50 единиц,

VOLKSWAGEN ID.6 – 48 единиц.

ТОП-5 подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в ноябре 2023 года:

NISSAN Leaf - 515 единиц,

TESLA Model 3 – 385 единиц,

VOLKSWAGEN е-Golf - 355 единиц,

TESLA Model Y – 284 единицы,

AUDI E-Tron – 201 единица.

С начала этого года первую регистрацию в Украине прошли 33 тыс. электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. К тому же доля новых машин в регистрациях BEV выросла с 17% до 20%, свидетельствуя об активном развитии рынка электротранспорта в Украине.

Напомним, что в октябре украинский автопарк пополнили 4493 авто. на аккумуляторных источниках питания (BEV). Среди новых электромобилей самым популярным был Volkswagen ID.4.

При этом больше всего электромобилей покупали во Львовской (692 ед.), Днепропетровской (348 ед.), Киевской (299 ед.), Винницкой (280 ед.) областях и в Киеве (554 ед.).