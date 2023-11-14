Китай установил новый рекорд продаж электромобилей

По данным исследовательской компании Rho Motion, продажи электромобилей во всем мире продолжают расти, а Китай сообщил о рекордных месячных продажах в октябре.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что продажи электромобилей в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, в сентябре выросли на 29% с начала года. За этот же период мировой рынок электромобилей вырос на 34%.

В 2022 году Китай прекратил 11-летнюю схему субсидирования покупки электромобилей, но некоторые местные власти продолжают предлагать помощь или налоговые скидки для привлечения инвестиций, а также субсидии для потребителей.

"Что примечательно в цифрах за октябрь, так это то, что спрос на электромобили в Китае продолжает достигать рекордных значений, даже несмотря на сокращение субсидий. 2023 год должен стать еще одним знаменательным годом для Китая с точки зрения продаж электромобилей", - заявила исследовательская компания Rho Motion.

Продажи электромобилей выросли на 26% на европейских рынках, где сокращение субсидий повлияло на спрос, как видно на примере Германии. где субсидии бизнеса были упразднены в сентябре.

"Субсидии являются важным фактором на немецком рынке, поскольку почти две трети регистраций легковых автомобилей являются коммерческими", - заявила исследовательская фирма.

Tesla, Mercedes Benz и Volkswagen предупредили, что высокие процентные ставки и слабый рынок в европейском регионе отпугивают клиентов.

В этом году продажи электромобилей в Северной Америке выросли на 78%.

"На североамериканском рынке 2023 продолжает быть сильным, и Tesla все еще занимает львиную долю спроса, поскольку старые автопроизводители сдерживают амбиции по масштабированию производства", - отмечают аналитики Rho Motion.

Тем не менее доля рынка Tesla упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений — около 50% в течение третьего квартала, несмотря на снижение цен.

Заметим, что спрос на электромобили среди украинцев также продолжает расти. В октябре украинский автопарк пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Среди новых электромобилей самым популярным был VOLKSWAGEN ID.4, а среди подержанных – NISSAN Leaf.