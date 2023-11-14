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Авто
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Китай установил новый рекорд продаж электромобилей

Китай установил новый рекорд продаж электромобилей
Tesla все еще занимает львиную долю спроса на рынке авто

По данным исследовательской компании Rho Motion, продажи электромобилей во всем мире продолжают расти, а Китай сообщил о рекордных месячных продажах в октябре.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что продажи электромобилей в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, в сентябре выросли на 29% с начала года. За этот же период мировой рынок электромобилей вырос на 34%.

В 2022 году Китай прекратил 11-летнюю схему субсидирования покупки электромобилей, но некоторые местные власти продолжают предлагать помощь или налоговые скидки для привлечения инвестиций, а также субсидии для потребителей.

"Что примечательно в цифрах за октябрь, так это то, что спрос на электромобили в Китае продолжает достигать рекордных значений, даже несмотря на сокращение субсидий. 2023 год должен стать еще одним знаменательным годом для Китая с точки зрения продаж электромобилей", - заявила исследовательская компания Rho Motion.

Продажи электромобилей выросли на 26% на европейских рынках, где сокращение субсидий повлияло на спрос, как видно на примере Германии. где субсидии бизнеса были упразднены в сентябре.

"Субсидии являются важным фактором на немецком рынке, поскольку почти две трети регистраций легковых автомобилей являются коммерческими", - заявила исследовательская фирма.

Tesla, Mercedes Benz и Volkswagen предупредили, что высокие процентные ставки и слабый рынок в европейском регионе отпугивают клиентов.

В этом году продажи электромобилей в Северной Америке выросли на 78%.

"На североамериканском рынке 2023 продолжает быть сильным, и Tesla все еще занимает львиную долю спроса, поскольку старые автопроизводители сдерживают амбиции по масштабированию производства", - отмечают аналитики Rho Motion.

Тем не менее доля рынка Tesla упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений — около 50% в течение третьего квартала, несмотря на снижение цен.

Заметим, что спрос на электромобили среди украинцев также продолжает расти. В октябре украинский автопарк пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Среди новых электромобилей самым популярным был VOLKSWAGEN ID.4, а среди подержанных – NISSAN Leaf.