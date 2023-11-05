Китайский производитель электромобилей BYD построит первый европейский завод в Венгрии

Китайский гигант электромобилей BYD планирует построить свой первый европейский автомобильный завод в Венгрии.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на собственные источники, близкие к BYD, сообщило, что решение о строительстве завода уже было принято внутри компании.

Правительственный веб-сайт в Шэньчжэне, где находится штаб-квартира BYD, опубликовал статью в прошлом месяце о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с главой и президентом BYD Ван Чуаньфу во время визита в компанию.

В компании BYD сообщили Reuters, что все еще ищут "правильное место" для строительства нового завода и сделают официальное объявление в конце года.

Венгерское правительство пока не комментирует возможное строительство нового предприятия.

Ранее Индия отклонила предложение китайского автопроизводителя BYD построить в стране завод по производству электромобилей и аккумуляторов стоимостью 1 млрд долларов в партнерстве с местной компанией Megha Engineering.

Вместо этого BYD планирует открыть завод во Вьетнаме по производству автомобильных запчастей с целью экспорта компонентов на завод в соседнем Таиланде.

Сейчас китайский авторынок самый дешевый в мире. Китайский производитель автомобилей BYD снизил на 10% цену на свой бестселлер Seal, поскольку стремится удержать лидерство на рынке электромобилей за собой.