Китай опередил Японию по экспорту автомобилей из-за роста продаж в РФ

В первом квартале 2023 года Китай продал за границу больше автомобилей, чем любая другая страна, отчасти из-за скачка продаж клиентам в России.

Об этом сообщает издание Вloomberg.

Согласно сообщению, Китай экспортировал 1,07 миллионов автомобилей за первые три месяца 2023 года, обогнав многолетнего лидера Японию.

Из всех экспортируемых автомобилей в Россию Китай поставил 112 тыс. автомобилей — примерно столько же продал туда за весь прошлый год. Такой спрос на китайские автомобили связан с тем, что многие западные автопроизводители отказались от поставок в Россию из-за ее вторжения в Украину.

Успех китайских брендов в других странах Европы и США остается ограниченным – в прошлом году они продали там всего 900 000 автомобилей. Тем не менее, консалтинговая компания ожидает, что поставки Китая на эти рынки возрастут на 67% к 2026 году, поскольку компании, включая BYD Co. и Xpeng Inc., активизируют свои усилия по выходу за границу.

"Мы считаем, что именно сейчас китайские бренды начинают свое разрушительное влияние на западные рынки", - сказал журналистам Стивен Дайер, управляющий директор AlixPartners в Шанхае и бывший исполнительный директор Ford Motor Co.

Консалтинговая компания AlixPartners прогнозирует, что глобальные продажи легковых автомобилей в этом году возрастут на 5%, в основном из-за роста спроса на электромобили. В США он уже вырос на 10%, в Европе – на 6%, а в Китае – на 3%.

В AlixPartners добавили, что китайские производители автомобилей в этом году, вероятно, превысят своих иностранных конкурентов впервые за четыре десятилетия. Это связано с тем, что местные бренды лучше обеспечат то, что хотят технически подкованные молодые покупатели.

Заметим, что Китай постепенно вытесняет мировых автопроизводителей со своего рынка, поскольку такие компании, как BYD и Tesla доминируют на нем, предлагая большой выбор моделей электроавто.

Сейчас китайский авторынок самый дешевый в мире. Китайский производитель автомобилей BYD снизил на 10% цену на свой бестселлер Seal, поскольку стремится удержать лидерство на рынке электромобилей за собой.

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