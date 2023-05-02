Японские автопроизводители переживают кризис продаж авто с бензиновым двигателем

Японские автопроизводители столкнулись с кризисом продаж в Китае, поскольку быстрый переход к электромобилям перевернул крупнейший в мире автомобильный рынок и привел к падению покупки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Японские автопроизводители пострадали из-за довольно ограниченного производства электромобилей и гибридов.

Общий объем продаж японских автомобильных брендов в Китае упал на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале, более чем вдвое превышающим темпы общего сокращения рынка, пишет Reuters.

Аналитики говорят, что производство и рентабельность окажется под давлением в Китае, поскольку автопроизводители сокращают производство и цены на автомобили с бензиновыми двигателями, чтобы удержать товарные запасы под контролем, что является тревожным признаком конкуренции, с которой японские автопроизводители могут все больше сталкиваться за пределами своего внутреннего. рынка.

Корпорация Mitsubishi Motors на прошлой неделе заявила, что приостановила производство внедорожника Outlander на три месяца. Компания не раскрывает данные о продажах в Китае, однако Reuters сообщает, что они упали на 58% по сравнению с годом ранее

Седан Nissan Sylphy который был самым продаваемым автомобилем в Китае в течение трех лет, был вытеснен в прошлом году гибридом от китайской BYD. В настоящее время гибридная версия седана с электроприводом e-Power станет центральной для трансформации бренда Nissan в Китае.

"Япония пока больше всего проиграла в ценовой войне", - сказал Билл Руссо, основатель и генеральный директор Automobility, шанхайской консалтинговой компании.

Доля продаж автомобилей Японии в Китае упала до 18,5% в первом квартале против 24% в 2020 году, свидетельствуют отраслевые данные Китайской ассоциации производителей автомобилей, проанализированы Reuters.

По данным компании, продажи Toyota и ее люксового бренда Lexus упали на 14,5% в первом квартале.

"Нам нужно увеличить нашу скорость и усилия, чтобы четко соответствовать ожиданиям клиентов на китайском рынке", - сказал генеральный директор Toyota Кодзи Сато в интервью прошлого месяца.

Nissan Motor опубликовала падение продаж в Китае на 45,8%, а продажи Mazda Motor упали на 66,5% в первом квартале. Honda Motor упала на 38,2%, свидетельствуют отраслевые данные.

Исполнительный директор Honda Тосихиро Мибэ признал, что автопроизводитель отстает от китайских конкурентов в некоторых программных технологиях.