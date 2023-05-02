Японські автовиробники переживають кризу продажів авто з бензиновим двигуном

Японські автовиробники зіткнулися з кризою продажів у Китаї, оскільки швидкий перехід до електромобілів перевернув найбільший у світі автомобільний ринок і призвів до падіння купівлі автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Японські автовиробники постраждали через доволі обмежене виробництво електромобілів і гібридів.

Загальний обсяг продажів японських автомобільних брендів у Китаї впав на 32% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі, що більш ніж удвічі перевищує темпи загального скорочення ринку, пише Reuters.

Повідомляється, що з приблизно такою ж ситуацією зіткнулася і компанія Volkswagen.

Аналітики кажуть, що виробництво та рентабельність опиниться під тиском у Китаї, оскільки автовиробники скорочують виробництво та ціни на автомобілі з бензиновими двигунами, щоб утримати товарні запаси під контролем, що є тривожною ознакою конкуренції, з якою японські автовиробники можуть дедалі більше стикатися за межами свого внутрішнього ринку.

Корпорація Mitsubishi Motors минулого тижня заявила, що призупинила виробництво позашляховика Outlander на три місяці. Компанія не розкриває дані про продажі в Китаї, проте Reuters повідомляє, що вони впали на 58% порівняно з роком раніше

Седан Nissan Sylphy який був найбільш продаваним автомобілем у Китаї протягом трьох років, теб був витіснений минулого року гібридом від від китайської BYD. Зазначається, що тепер гібридна версія седана з електроприводом e-Power стане центральною для трансформації бренду Nissan у Китаї.

"Японія поки що найбільше програла в ціновій війні", — сказав Білл Руссо, засновник і генеральний директор Automobility, шанхайської консалтингової компанії.

Частка продажів автомобілів Японії в Китаї впала до 18,5% у першому кварталі проти 24% у 2020 році, свідчать галузеві дані Китайської асоціації виробників автомобілів, проаналізовані Reuters.

За даними компанії, продажі Toyota та її люксового бренду Lexus впали на 14,5% у першому кварталі.

"Нам потрібно збільшити нашу швидкість і зусилля, щоб чітко відповідати очікуванням клієнтів на китайському ринку" — сказав генеральний директор Toyota Кодзі Сато в інтерв’ю минулого місяця.

Nissan Motor опублікувала падіння продажів у Китаї на 45,8%, а продажі Mazda Motor впали на 66,5% у першому кварталі. Honda Motor впала на 38,2%, свідчать галузеві дані.

Виконавчий директор Honda Тосіхіро Мібе визнав, що автовиробник відстає від китайських конкурентів у деяких програмних технологіях.