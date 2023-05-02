Tesla підвищує ціни на найпопулярніші авто одразу в кількох країнах

Компанія Tesla підвищила ціни на свої авто в США, Канаді, Китаї і Японії. Таке підвищення ціни на найпопулярніші моделі одночасно на кількох ринках компанія зробила вперше.

Компанія готова пожертвувати маржею заради обсягу продажів, але також прагне підвищити ціни, де це можливо, щоб відповідати поставкам і випуску, повідомляє Reuters.

Минулого місяця виконавчий директор Ілон Маск заявив, що компанія віддасть пріоритет зростанню продажів, а не рентабельності, і сподіватиметься на отримання прибутку пізніше від розгортання програмного забезпечення для автономного керування.

З січня Tesla перейшла на модель ціноутворення в режимі реального часу, яка ближче до авіакомпаній або спільної поїздки, ніж фіксовані ціни традиційної моделі автомобільної промисловості.

Model Y і Model 3 у Сполучених Штатах подорожчала на 250 доларів. Приблизно так само змінилися ціни на другому за величиною ринку в Китаї, а також у Канаді та Японії.

Це перший випадок із січня, коли Tesla підвищила ціну на свій найдешевший автомобіль Model 3 у США.

Model 3 початкового рівня із заднім приводом все ще приблизно на 14% дешевша в США, ніж на початку року. Дальнобійна версія Model Y залишається приблизно на 24% дешевшою на найбільшому ринку Tesla.

У Канаді Tesla підвищила ціни на 300 канадських доларів (222 долари) на потужні версії моделей Model 3 і Model Y. В Японії ціни на модель початкового рівня Model 3 зросли на 37 000 ієн (269 доларів).

Tesla розпочала цінову війну на найбільшому ринку світу, коли минулого року почала знижувати ціни в Китаї, де вона та інші відомі автовиробники стикаються зі зростаючою конкуренцією з боку низки місцевих брендів електромобілів.

21 квітня стало відомо, що Tesla підвищує ціни в США на електромобілі Model S і X преміум-класу, хоча вони все ще на 20% нижчі, ніж на початку року після різкого зниження вартості, щоб стимулювати попит.