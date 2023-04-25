Tesla знизила ціну на модель Y нижче середньої ціни автомобіля в США

25 квітня компанія Tesla встановила ціну за найдешевшу версію позашляховика Model Y на рівні 46 990 доларів. Це на 759 доларів менше, ніж середня сума, сплачена за автомобіль або вантажівку в США.

Різниця між цими цифрами змінилася більш ніж на 20 000 доларів США з середини минулого року, пише Вloomberg.

Видання повідомляє, що жоден виробник автомобілів не робив таких цінових перепадів. Модель Y була найбільш продаваним електромобілем у США минулого року та одним із найкращих позашляховиків будь-якого типу.

Хоча Маск заперечував, що Tesla починає цінову війну, його колеги бачать це інакше, адже Tesla різко знижує ціни і за межами Америки.

Минулого тижня французький автовиробник Renault SA назвав скорочення Tesla викликом і заявив, що у відповідь на це вивчає свою цінову стратегію. У Китаї автовиробники пішли слідом за Tesla з великими знижками, і принаймні один аналітик попередив, що деякі компанії можуть не вижити.

Аналітик Morgan Stanley Адам Джонас заявив минулого тижня, що політика зменшення цін на автомобілі Tesla може змусити деяких автовиробників уповільнити свої темпи інвестицій в електромобілі.

21 квітня стало відомо, що Tesla підвищує ціни в США на електромобілі Model S і X преміум-класу, хоча вони все ще на 20% нижчі, ніж на початку року після різкого зниження вартості, щоб стимулювати попит.