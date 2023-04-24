Tesla поставлятиме автомобілі до Північної Америки з Китаю

Tesla почала виробництво в Шанхаї версії Model Y, яка цього року буде продаватися в Канаді, вперше поставляючи автомобілі до Північної Америки з Китаю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що такий крок з’єднає найбільший і найрентабельніший завод Tesla у світі у Шанхаї з Північною Америкою, її найбільшим ринком сбуту.

Видання зауважує, що Tesla опублікувала насвоєму сайті повідомлення , що запропонує нову, дешевшу версію своєї Model Y у Канаді, задньопривідний варіант кросовера у стилі позашляховика.

Наразі модель Y є найбільш продаваною моделлю виробників електромобілів у світі.

Згідно повідомлення Tesla, клієнти в Канаді можуть отримати нову версію Model Y у період з травня по липень.

Крім того, уряд Канади оприлюднив інформацію, що нова версія Model Y має право на податкову пільгу в розмірі 5000 канадських доларів при покупці або оренді на чотири роки.

Програма стимулювання електромобілів транспортного агентства Канади вимагає, щоб базова модель позашляховика коштувала менше 60 000 канадських доларів, щоб мати право на субсидію до 5 000 канадських доларів.

Представлення дешевшої Model Y для Канади дозволило як їй, так і моделі Y далекого радіусу дії Tesla вартістю 69 900 канадських доларів отримати такий стимул.

Завод Tesla в Шанхаї почав виробництво версії Model Y для Канади на початку цього місяця. Згідно плану, планується виробництво майже 9000 електрокарів у цьому кварталі.

Минулого тижня власник Tesla Ілон Маск зауважив, що завод Tesla в Шанхаї мав «найнижчу структуру витрат» з усіх заводів.

Завод Tesla в Шанхаї використовує літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї для версії Model Y, яка виробляється там для продажу в Китаї та для експорту в Європу та інші ринки.

На своїх заводах у Техасі та Каліфорнії Tesla випускає більш потужну конфігурацію батареї, відому як 4680.

На веб-сайті Tesla показано, що нова, спеціально розроблена для Канади версія Model Y має запас ходу, еквівалентний EPA, 245 миль (394 км) на зарядці. Американська версія початкового рівня Model Y, яка має повний привід, має запас ходу за рейтингом EPA 279 миль.

Нова модель Y для Канади також дешевша, ніж модель початкового рівня для США - 44 275 доларів США проти поточної ціни в 46 990 доларів для США.

Минулого року компанія поставила понад 271 000 седанів Model Y і Model 3 зі свого заводу в Шанхаї в Європу та на інші ринки, що становить приблизно п’яту частину її глобальних продажів.

Зауважимо, автовиробник Tesla підвищує ціни в США на електромобілі Model S і X преміум-класу, хоча вони все ще на 20% нижчі, ніж на початку року після різкого зниження вартості.