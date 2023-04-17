Працівники заводу Tesla у Шанхаї просять Маска не скорочувати премії

Робітники заводу Tesla у Шанхаї через соціальні мережі звернулися до власника Ілона Маска після того, як на вихідних їм повідомили про плани скоротити їхні бонуси за продуктивність.

Про це пише Reuters.

Така ситуація є рідкісним спалахом невдоволення на заводі Tesla в Шанхаї, її найбільшому та найпродуктивнішому об’єкті, робітників якого Маск похвалив минулого року за те, що вони забезпечили роботу під час двомісячного карантину в місті через COVID-19.

Наприкінці минулого тижня почали з’являтися повідомлення у Twitter, який належить Маску та заблокований у Китаї, з проханнями до мільярдера, його матері Майє Маск і керівництва Tesla.

"Будь ласка, зверніть увагу на зарплати передових робітників на фабриці Tesla в Шанхаї, які несправедливо скорочують", — йдеться в одному з дописів, адресованих Ілону Маску та азіатському підрозділу Tesla.

Двоє робітників заводу, де в Tesla працює близько 20 000 осіб , повідомили агентству Reuters, що на вихідних їхні керівники повідомили про скорочення їхніх квартальних премій, які пов’язані з продуктивністю заводу.

Працівники сказали, що керівники Tesla згадали про "інцидент із смертельною аварією на заводі на початку цього року", коли їх запитали про причини скорочення бонусів.

Відповідно до звіту, опублікованого місцевим урядом, 4 лютого у зварювальному цеху на заводі Tesla в Шанхаї сталася механічна аварія, внаслідок якої загинув один робітник.

Після цього в соціальних мережех також з’явилися кілька публікацій з критикою того, як Tesla впоралася зі цією ситуацією.

Розслідування, проведене місцевою владою, прийшло до висновку, що помилка в управлінні технікою безпеки Tesla опосередковано сприяла аварії, і заявило, що загиблий працівник несе безпосередню відповідальність.

Деякі працівники повідомили в онлайн-дописах, що їхні квартальні бонуси скоротили приблизно на 2000 юанів.

Базова зарплата на заводі в Шанхаї становить приблизно 5340 юанів ($777) на місяць, з додатковим доходом, який у деяких випадках надходить від понаднормової роботи, змін і річних і квартальних премій.

До сплати податків працівники можуть заробляти близько 110 000-120 000 юанів на рік, включаючи бонуси та оплату понаднормової роботи. Цей рівень оплати відповідає рівню інших міжнародних і китайських виробників у регіоні.

Нешодавно стало відомо, що компанія Tesla мільярдера Ілона Маска побудує завод у Шанхаї для виробництва накопичувачів енергії Megapack. Наразі Tesla планує використовувати дешеві акумулятори на основі заліза у своїх електричних вантажівках і бюджетних електромобілях