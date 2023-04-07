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Tesla встановлюватиме дешеві акумулятори на основі заліза у свої електромобілі
Автовиробник Tesla планує використовувати дешеві акумулятори на основі заліза у своїх електричних вантажівках і бюджетних електромобілях.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що виконавчий директор Tesla Ілон Маск напередодні підтримав перехід на використання залізо-фосфатних батарей (LFP), у виробництві яких домінують китайські постачальники.
Але наразі через політичну напруженість між США та Китаєм неможливо доручити китайським постачальникам будівництво заводу з виробництва акумуляторів у Сполучених Штатах Америки .Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найбільший у світі виробник електричних автомобілів заявив, що він використовуватиме батареї LFP для важких електричних вантажівок "малого радіусу дії", які він називає "Semi Light", не повідомляючи подробиць, таких як запуск та дата.
У грудні минулого року Tesla почала постачати свої електричні вантажівки Semi з запасом ходу у 500 миль на одній зарядці, які використовують акумулятори на основі нікелю.
Автовиробник заявив, що невеликі електромобілі невдовзі використовуватимуть батареї LFP ємністю 53 кіловат-години (кВт-год) проти 75 кВт-год у моделях Model Y і Model 3.
Минулого місяця Tesla заявила, що скоротить витрати на виробництво вдвічі для майбутніх поколінь автомобілів , які виготовлятимуть на своїх заводах у Мексиці та інших країнах.
Tesla заявила, що також використовуватиме батареї LFP у своїх автомобілях середнього розміру, Model 3 і Model Y, не уточнюючи терміни.
Зараз Tesla використовує акумулятори на основі нікелю для більшості своїх автомобілів Model 3 і Model Y, що продаються в США.
Маск та інші прибічники літій-залізо-фосфатних акумуляторів вказують на поширеність та низьку ціну заліза, як на ключовий фактор, що переважає недоліки, які перешкоджають ширшому застосуванню цих акумуляторів у світі. Вони за розміром більші та важчі й зазвичай здатні менше часу тримати заряд енергії, ніж батареї на основі нікеля, що скорочує запас ходу
Зараз Tesla постачає батареї LFP від китайської компанії Contemporary Amperex Technology, яка не має заводу в Сполучених Штатах.
Південнокорейський постачальник Tesla, LG Energy Solution , заявив, що планує виготовляти батареї LFP на запропонованому заводі в Арізоні.
Зазначимо, останніми роками китайські виробники відвойовували частку ринку автомобільних акумуляторів, щоб домінувати у світових поставках.
Тому в останні місяці Tesla збільшила виробництво акумуляторів у США. Фірма замовила матеріали для акумуляторів у південнокорейської компанії L&F на 2,9 млрд доларів замість повністю виготовлених батарей. Це означатиме більшу доступність акумуляторів та вищу маржу на продані автомобілі.