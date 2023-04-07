Tesla встановлюватиме дешеві акумулятори на основі заліза у свої електромобілі

Автовиробник Tesla планує використовувати дешеві акумулятори на основі заліза у своїх електричних вантажівках і бюджетних електромобілях.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що виконавчий директор Tesla Ілон Маск напередодні підтримав перехід на використання залізо-фосфатних батарей (LFP), у виробництві яких домінують китайські постачальники.

Але наразі через політичну напруженість між США та Китаєм неможливо доручити китайським постачальникам будівництво заводу з виробництва акумуляторів у Сполучених Штатах Америки .

Найбільший у світі виробник електричних автомобілів заявив, що він використовуватиме батареї LFP для важких електричних вантажівок "малого радіусу дії", які він називає "Semi Light", не повідомляючи подробиць, таких як запуск та дата.

У грудні минулого року Tesla почала постачати свої електричні вантажівки Semi з запасом ходу у 500 миль на одній зарядці, які використовують акумулятори на основі нікелю.

Автовиробник заявив, що невеликі електромобілі невдовзі використовуватимуть батареї LFP ємністю 53 кіловат-години (кВт-год) проти 75 кВт-год у моделях Model Y і Model 3.

Минулого місяця Tesla заявила, що скоротить витрати на виробництво вдвічі для майбутніх поколінь автомобілів , які виготовлятимуть на своїх заводах у Мексиці та інших країнах.

Tesla заявила, що також використовуватиме батареї LFP у своїх автомобілях середнього розміру, Model 3 і Model Y, не уточнюючи терміни.

Зараз Tesla використовує акумулятори на основі нікелю для більшості своїх автомобілів Model 3 і Model Y, що продаються в США.

Маск та інші прибічники літій-залізо-фосфатних акумуляторів вказують на поширеність та низьку ціну заліза, як на ключовий фактор, що переважає недоліки, які перешкоджають ширшому застосуванню цих акумуляторів у світі. Вони за розміром більші та важчі й зазвичай здатні менше часу тримати заряд енергії, ніж батареї на основі нікеля, що скорочує запас ходу

Зараз Tesla постачає батареї LFP від ​​китайської компанії Contemporary Amperex Technology, яка не має заводу в Сполучених Штатах.

Південнокорейський постачальник Tesla, LG Energy Solution , заявив, що планує виготовляти батареї LFP на запропонованому заводі в Арізоні.

Зазначимо, останніми роками китайські виробники відвойовували частку ринку автомобільних акумуляторів, щоб домінувати у світових поставках.

Тому в останні місяці Tesla збільшила виробництво акумуляторів у США. Фірма замовила матеріали для акумуляторів у південнокорейської компанії L&F на 2,9 млрд доларів замість повністю виготовлених батарей. Це означатиме більшу доступність акумуляторів та вищу маржу на продані автомобілі.